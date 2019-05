Noch immer zweifeln etliche Investoren und Aktionäre an der Monsanto Übernahme. Am Ende hat man sich vielleicht wirklich unkalkulierbare Rechtsrisiken eingekauft. Zumindest häufen sich die Anschuldigungen und Klagen gegen das nunmehr zu Bayer gehörende Unternehmen. Der Kurs ist durch die Unsicherheit in den Keller gerutscht und hat nun ein neues Jahrestief erreicht. Diese Unsicherheit haben sich natürlich auch die Hedgefonds zunutze gemacht. Sie sind zahlreich als Verkäufer bei der Bayer Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...