Grünes Licht für weitere EU-Staaten: Brüssel sieht Nordmazedonien und Albanien als Aufnahmekandidaten und empfiehlt Beitrittsverhandlungen.

Die Balkanländer Nordmazedonien und Albanien sind der Aufnahme in die EU einen Schritt näher gekommen. Die EU-Kommission empfahl den EU-Staaten am Mittwoch, die Beitrittsverhandlungen mit den beiden Ländern aufzunehmen. "Das vergangene Jahr war in der gesamten Region ein Jahr des positiven Wandels", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.

