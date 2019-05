Die ordentliche Hauptversammlung 2019 des deutschen Medienunternehmens ProSiebenSat1 Media findet am 12. Juni statt. Anleger könnten für das Geschäftsjahr 2018 deutlich weniger Dividende erhalten.

Wann und Wo findet die Hauptversammlung 2019 von ProSiebenSat1 statt?

ProSiebenSat1 Media lädt seine Investoren am Mittwoch, den 12. Juni 2019 um 10:00 Uhr zur diesjährigen Hauptversammlung ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen des ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, in 81829 München statt.

Wer darf an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 teilnehmen?

Zur Teilnahme an der ProSiebenSat1-Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre befugt, die sich fristgerecht angemeldet haben und im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung und der Nachweis müssen dem Unternehmen spätestens bis zum 05. Juni 2019 vorliegen. Anleger haben die Möglichkeit, ...

