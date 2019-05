Kann ein deutscher EZB-Präsident die Ära der niedrigen Zinsen beenden? Die Chancen von Jens Weidmann auf den Job sind gestiegen - an der Geldpolitik in Europa dürfte sich aber auch unter seiner Führung nichts ändern.

Der ältere Herr hat sich einen Platz ganz vorne im Vortragsraum der Deutschen Bundesbank gesucht, lange bevor der Chef des Hauses den Saal betritt. Er ist konzentriert auf den einzigen Anlass, der ihn heute in den Frankfurter Stadtteil Bockenheim geführt hat: Jens Weidmann zu fragen, ob er auf seiner Seite ist. Und so setzt der Gast an, wenige Minuten nachdem Bundesbank-Chef Weidmann endlich seinen Platz am Stehpult eingenommen hat. Eigentlich habe er nur eine ganz kleine Frage: "Herr Weidmann, wann steigen die Zinsen wieder?"

Wer schon immer gerätselt hat, ob die mythische Figur des deutschen Sparers tatsächlich existiert, der bekommt den Beweis gleich 100-fach an diesem sonnigen Europawahl-Wochenende auf dem Gelände der Bundesbank. Die Behörde hat zum Tag der offenen Tür geladen. Und Tausende sind gekommen, um Goldbarren zu bestaunen oder sich mit Euro-Puppen fotografieren zu lassen. Und was die meisten wirklich umtreibt, zeigt sich immer dann, wenn Weidmann seine Auftritte hat. Eine Frage ist ihm dann gewiss: Wann erlösen Sie uns vom geldpolitischen Regiment der Südeuropäer?

Zwar endet die Amtszeit des EZB-Präsidenten Mario Draghi erst im Oktober. Die Weichen für seine Nachfolge aber werden in diesen Wochen gestellt - weil der Posten ein wichtiger Bestandteil des Brüsseler Machtpokers ist, bei dem gleich mehrere Top-Jobs neu verteilt werden.

Der komplizierte Spielplan der Brüsseler Machtarithmetik läuft nach der Europawahl wie folgt ab: Zuerst einigen sich die Staats- und Regierungschefs auf einen neuen EU-Kommissionschef, dann auf die Präsidenten des Europäischen Rates und der EZB. Deutschland wird wohl ein Spitzenamt für sich beanspruchen können.Eines, wohlgemerkt.

Für Jens Weidmann öffnet sich ein Karrierefenster, wenn Kanzlerin Angela Merkel den Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen, Manfred Weber, als möglichen EU-Kommissionspräsidenten fallen lässt. Scheitert Weber, sagt einer, der die Stimmung im Berliner Kanzleramt gut kennt, "kann es sich Merkel eigentlich nicht leisten, Weidmann nicht durchzusetzen". Hans Michelbach, Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss, formuliert es noch unmissverständlicher: "Wir dürfen nicht ohne Posten nach Hause gehen."

Doch die Konkurrenz ist groß, gerade im Falle der EZB. Einige Kandidaten halten sich für ebenso geeignet wie ihr deutscher Mitbewerber.

Und Weidmann? Gibt sich offensiv zurückhaltend. Er hält sich für den profiliertesten Notenbanker der Euro-Zone. Wohl wissend, dass seine Beförderung eine Bürde wäre. Schließlich müsste ausgerechnet er, der schärfste Kritiker einer Politik des billigen Geldes, mit der Illusion aufräumen, dass die Nullzinspolitik der EZB bald ein Ende hat. Aber könnte er das auch?

"Es werden viele Hoffnungen auf einen Kurswechsel mit Weidmann verbunden", sagt ein einflussreiches Mitglied des Finanzausschusses im Bundestag. Viel wahrscheinlicher aber sei, dass er da weitermachen müsse, wo sein Vorgänger Mario Draghi aufgehört habe. Zu groß seien die konjunkturellen und volkswirtschaftlichen Zwänge, zu politisch verwoben die Institution EZB. Und zu überschätzt sei die Macht des EZB-Präsidenten. Weidmanns Antwort auf die Zinsfrage beim Tag der offenen Tür fällt entsprechend kurz aus: "Die Sicht der Sparer ist nicht das zentrale Thema für uns." Die EZB müsse vor allem auf die Inflation schauen, das sei ihr "begrenzter Auftrag". Deutsche Sparer, soll das wohl heißen: Setzt besser nicht auf mich!

Weidmann wäre nur auf den ersten Blick ein radikaler Bruch

Weidmann wäre in der Tat nur auf den ersten Blick ein radikaler Bruch. Amtsinhaber Draghi ist geldpolitisch eine Taube, der wie kein Zweiter auf die maximal-invasive Geldpolitik setzt, auf Kredit zum Nulltarif ...

