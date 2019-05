Bremen (ots) - Die U23 des SV Werder Bremen geht mit Trainer Konrad Fünfstück in die neue Saison. Der 38-jährige Fußballlehrer unterschrieb am Mittwoch seinen Vertrag bei den Grün-Weißen. Das bestätigte Björn Schierenbeck, Leiter des WERDER Leistungszentrums.



"Konrad Fünfstück hat bei seinen bisherigen Trainerstationen immer wieder unter Beweis gestellt, dass sich junge Spieler unter seiner Führung weiterentwickeln. Durch die unterschiedlichsten Positionen in Kaiserslautern und Fürth kennt er sich zudem sehr gut auf allen Ebenen eines Nachwuchsleistungszentrums aus. Daher freuen wir uns sehr, dass wir ihn beim SV Werder Bremen als U23-Trainer begrüßen dürfen", so Björn Schierenbeck.



Auch Konrad Fünfstück selbst blickt mit voller Vorfreude auf die neue Aufgabe. "Es freut mich sehr, dass ich ab der neuen Saison ein Teil von Werder Bremen sein darf. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen sind sehr gut gewesen und ich bin von dem Projekt und der Vereinsphilosophie absolut überzeugt. Eine spannende Zeit liegt vor uns", so Fünfstück.



Konrad Fünfstück trainierte in der Saison 2015/2016 die Profi-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Zuvor war er Trainer der 2. Mannschaft und Leiter der Nachwuchsabteilung der Roten Teufel. Außerdem war er vor seiner Zeit in Kaiserslautern insgesamt zehn Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth tätig. Zuletzt war der gebürtige Bayreuther zwei Jahre Trainer beim FC Wil 1900 in der Schweizer Brack.ch Challenge League.



