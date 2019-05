Bei der vorgezogenen Neuwahl der SPD-Fraktionsspitze will Martin Schulz nicht gegen Nahles antreten. Dies teilte er den SPD-Abgeordneten in einer E-Mail mit.

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz will bei einer Neuwahl der Fraktionsspitze nicht gegen Andrea Nahles antreten. "Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren", schrieb er in einer E-Mail an die SPD-Abgeordneten, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über die auch "Focus online" und die "Rheinische Post" berichteten.

Schulz verweist darin auf ein vertrauliches Gespräch, in dem er Nahles dies bereits vor zwei Wochen mitgeteilt habe. An seiner ...

