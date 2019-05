EVENTS UNTER ANDEREM MIT JAY-Z, ALBUM KANN AB SOFORT AUF TIDAL VORBESTELLT WERDEN



New York (ots/PRNewswire) - TIDAL, die weltweite Streaming-Plattform für Musik und Unterhaltung, knüpft an eine seit 2015 bestehende Partnerschaft an und verkündet eine Reihe von Listening-Events auf aller Welt für Mitglieder, um das neue Prince-Album Originals zu erleben. Die 15 Titel stammen direkt aus dem historischen Musikarchiv von Prince, darunter 14 bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die den Einfluss von Prince auf die moderne Musik und die Entwicklung zahlreicher Künstler herausstellen. Die Titel wurden von JAY-Z und Troy Carter im Auftrag des Prince-Nachlasses ausgewählt. Ab heute können Fans "Originals" vorbestellen; das Album wird dann am Erscheinungsdatum unter "My Collection" in der App, auf dem Desktop oder im Web-Player bereitgestellt. Die Nutzer werden benachrichtigt, wenn das Album verfügbar ist.



Album-Release-Events finden unter anderem in den USA, Spanien, Polen, Brasilien und weiteren Ländern rund um den Globus statt, um die Vorfreude auf das mit Spannung erwartete Album zu erleben.



Nach der Veröffentlichung von HITNRUN Phase One auf TIDAL bemerkte Prince: "Nach nur einem Treffen war klar, dass Jay Z und das Team von TIDAL die Arbeit anerkennen, die echte Musiker in ihr Handwerk stecken, um in dieser Umbruchphase der Musikindustrie erfolgreich zu sein. Darüber hinaus würdigt TIDAL uns mit einem nicht restriktiven Vertrag, unter dem wir unsere Kunst wie gewohnt ausüben können. Für ihre wertvolle Unterstützung sind wir extrem dankbar."



Prince hatte in der Vergangenheit bei einer Reihe exklusiver Releases mit TIDAL kollaboriert, beispielsweise HITNRUN Phase One, HITNRUN Phase Two, der Livestream von Princes Rally 4 Peace-Konzert sowie die wöchentliche Reihe "Purple Pick of the Week" mit neuen Tracks, exklusiven Features, Raritäten und mehr aus dem von Prince persönlich kuratierten Vault.



"Prince war ein Wegbereiter der künstlerischen Freiheit und Anerkennung. Er ist einer der mutigsten Vertreter der Musikbranche, die ich kenne. Er hat uns, nicht nur mir, sondern TIDAL vertraut, seinen Kampf fortzusetzen", sagte JAY-Z. "Die Möglichkeit, dieses Erbe durch seine Musik weiterzuführen, ist eine Ehre, die wir als Organisation, die die Rechte der Künstler stärken will, nicht ausschlagen konnten. Damit erhalten seine wahren Fans einen Blick hinter dem Vorhang".



Ab dem 7. Juni wird Originals exklusiv auf TIDAL gestreamt In dem Geist, wie Prince seine Musik mit seinen Fans teilen wollte, wird das Album in Master-Qualität über TIDALs HiFi-Abonnement gestreamt. Mitglieder hören die Aufnahmen genau so, wie sich der Künstler den Klang der Tracks vorgestellt hat. Nichtmitglieder können TIDAL durch eine Sonderaktion auf TIDAL.com/Prince ausprobieren.



Titelliste Originals:



Songtitel Zuerst Jahr der veröffentlicht Aufnahme von (Künstler: durch Album - Jahr) Prince auf Originals 1. Sex Apollonia 6: 1983 Shooter Apollonia 6 - 1984 2. Jungle The Time: Ice 1983 Love Cream Castle - 1984 3. Manic The Bangles: 1984 Monday Different Light - 1985 4. Noon Sheila E.: The 1984 Rendezvous Glamorous Life - 1984 5. Make-Up Vanity 6: 1981 Vanity 6 - 1982 6. 100 MPH Mazarati: 1984 Mazarati - 1986 7. You're My Kenny Rogers: 1982 Love They Don't Make Them Like They Used To - 1986 8. Holly Rock Sheila E.: 1985 Krush Groove (OST) - 1985 9. Baby, Jill Jones: 1982 You're a Trip Jill Jones - 1987 10. The Sheila E.: The 1983 Glamorous Glamorous Life Life - 1984 11. Gigolos The Time: What 1982 Get Lonely Time Is It? - Too 1982 12. Love... Martika: 1991 Thy Will Be Martika's Done Kitchen - 1991 13. Dear Sheila E.: 1985 Michaelangelo Romance 1600 - 1985 14. Wouldn't Taja Sevelle: 1981 You Love to Taja Sevelle - Love Me? 1987 15. Nothing The Family: 1984 Compares 2 U The Family - 1985



Informationen zu TIDAL



TIDAL ist eine von Künstlern betriebene globale Musik- und Unterhaltungsplattform, die Künstler und Fans durch einzigartige, originelle Inhalte und exklusive Events näher zusammenbringt. Der Streaming-Service ist in 53 Ländern verfügbar und hat mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 qualitativ hochwertige Videos in seinem Katalog. Darüber hinaus bietet er Original-Videoserien, Podcasts, Tausende von fachmännisch kuratierten Playlisten und die Entdeckung von Künstlern über TIDAL Rising. Mit dem Engagement seiner Eigentümer für die Schaffung eines nachhaltigeren Modells für die Musikindustrie ist TIDAL in Premium- und HiFi-Klassen erhältlich - einschließlich Master Quality Authenticated (MQA) Aufnahmen.



