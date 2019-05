Hamburg (ots) -



- Querverweis: Die Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das east Hotel im Stadtteil St. Pauli ist eines der erfolgreichsten Hotels der Hansestadt und seit 15 Jahren für Hamburger und Touristen aus aller Welt gleichermaßen eine feste Größe in der wachsenden Hotellerie- und Gastronomieszene der Stadt.



2004 eröffnete das east Hotel in den einstigen St. Pauli Eisenwerken und vereinte mit gestalterischer Selbstverständlichkeit den rauen, puren Backstein mit sanften, geschwungenen Formen des abstrakten Jugendstils. Der Chicagoer Designer Jordan Mozer und CEO Christoph Strenger schufen so ein zeitloses Architektur-Unikat, das bis heute große Begeisterung hervorruft.



Die ehemaligen Räumlichkeiten des east-eigenen Nachtclubs uppereast und des east Sporting Clubs beherbergen, nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, nun 43 neue Hotelzimmer, von 25m2 bis 50m2, die in die Kategorien Loft und Studio unterteilt sind. Die Namensgebung ist nicht zufällig, denn die neuen Hotelzimmer bekommen durch die besonderen Materialien, wie schwarz-geöltem Fischgrätenparkett aus französischer Vogeseneiche, dunkelgrünem Serpentino Granit aus Norditalien sowie die sichtbaren, veredelten Stahlträger an Fassade und Kappendecke, einen modernen, loftartigen Charakter.



CEO Christoph Strenger: "Die neuen Zimmer überzeugen in ihrer Großzügigkeit und Materialität. Durch Kombination des schwarz geölten Parketts und Naturstein entsteht eine unverwechselbare Atmosphäre und macht jedes Zimmer zu einem Unikat."



Facettenreiches Schwarz und sanftes Olivgrün dominieren die Farbigkeit der Zimmer, Akzente in sattem Kaminrot und das Blütenweiß der Bettwäsche, brechen das moderne Dunkel wieder auf.



Das vom Architekten Giorgio Gullotto maßgefertige Mobiliar mit Oberflächen aus schwarz geölter Eiche mit Messingdetails sowie brünierte Spiegelflächen verleihen den Zimmern einen edlen, glamourösen Touch. Sorgfältig ausgewählte Stoffe und indirekte und akzentuierte Beleuchtung runden das Designkonzept ab.



Ein wortwörtliches Highlight in den Loftzimmern sind die, wie Seifenblasen im Raum schwebenden, mundgeblasenen Lampen des Designer-Duos Harry & Camila.



Alle Hotelzimmer sind mit komfortablen Kingsize-Betten ausgestattet, die Loftzimmer überraschen zusätzlich mit bodentiefen, großflächigen Fenstern, während die Studiozimmer mit größerem Grundriss und Loungemöbeln punkten.



Bei der Gestaltung der Badezimmer wird auf das bewährte east-Konzept gesetzt: offene, vollständig mit Serpentino Granit ausgestattete Nassbereiche mit großzügigen Regenwaldduschen.



Der Hamburger Architekt Giorgio Gullotta und sein Team kreierte mit den neuen Hotelzimmern luxuriöse Orte mit edlen Naturmaterialien und hochwertiger Ausstattung, mit denen er den Hotel Application Award 2018 in der Kategorie "Best Hotel Room" gewann.



Wie alle east Hotelzimmer verfügen auch die neuen Zimmer über Highspeed W-LAN, Sky Entertainment TV, Minibar, Safe mit Steckdose, Bluetooth Speaker, Klimaanlage sowie Tablets zur Informations- und Servicebedienung und ein vom Bett aus steuerbares Lichtkonzept.



Das east Hotel & Restaurant



Eine eigene Welt - das east auf St. Pauli



Mit Bars, Lounges, 230 Restaurantplätzen und den individuellen Zimmern bietet das east ein einzigartiges Gesamtkonzept, das von CEO Christoph Strenger und seinem 250-köpfigen, multikulturellen Team betrieben wird. In einer der faszinierendsten Locations der Stadt bietet es ein einzigartiges Lifestyle-Konzept für höchste Ansprüche und unterschiedliche Anlässe.



Durch die Nähe zum Messegelände, zur Reeperbahn, zur Innenstadt sowie zum Hafen und zur Elbphilharmonie bewegt sich im east ein internationales, buntes Publikum. Besonders bekannt ist das east für die innovative Innenarchitektur des Chicagoer Designers Jordan Mozer.



Er kombinierte organische Formen und Designelemente des abstrakten Jugendstils mit altehrwürdigem Backstein-Mauerwerk und schuf so aus einer alten Ruine, den St. Pauli Eisenwerken, ein zeitloses architektonisches Gesamtwerk, das seit der Eröffnung Gäste aus aller Welt begeistert.



Business- und Freizeitgäste finden hier gleichermaßen eine zentral gelegene Location für Fine Dining, Ausgehen und Entspannung. Das Hotel bietet seinen Gästen einen Fitnessbereich mit Freihanteln, Kinesis, TechnoGym- und TotalGym-Geräten. Der Body & Soul Spa lädt auf 140m² und einer ruhigen Dachterrasse zum Abschalten, Relaxen und Wohlfühlen ein.



east Hotel - erstes "Lifestyle Preferred Hotel" in Hamburg



Seit dem 01. Januar 2018 gehört das east Hotel Hamburg dem Verbund der Preferred Hotel Group an. Preferred Hotels & Resorts ist die weltweit größte, unabhängige Hotelmarke. Sie vertritt mehr als 650 außergewöhnliche Hotels, Resorts und kleine Hotelgruppen in über 85 Ländern. Das east Hotel wurde von Preferred Hotels & Resorts zum ersten Hamburger Lifestyle Preferred Hotel ausgewählt.



Die Gastronomie ist das Herzstück des east Hotels



Das weitläufige Restaurant bietet 230 Sitzplätze, eine offene Sushibar, einen langen "Captains-Table" in der Raummitte und den begrünten Innenhof DEDON Island, der durch bodentiefe Glastüren mit dem Restaurant verbunden ist.



Das Küchenteam entführt seine Gäste auf eine kulinarische Reise durch Europa und Asien, mit internationalen Gerichten sowie Sushi und Sashimi.



Eine große Freitreppe führt vom Restaurant hinauf zur east Hotelbar, der Yakshi's Bar. Sie ist benannt nach der indischen Göttin der Geselligkeit und lädt mit Drinks und Cocktails sowie mit Blick auf das Restaurant zum Verweilen ein. Hinter der markanten "Wabenwand" im Restaurant befindet sich die Bombay Lounge. An einem langen Tisch mit 24 Hochstühlen finden regelmäßig Private Dinings, Vorträge und Gin Tastings satt. Ansonsten steht die Lounge auch für externe Gäste als beruhigter Bereich zum Arbeiten und "Co-Worken" zur Verfügung. Eine Etage darüber befindet sich die Bacardi Lounge mit gemütlichen Loungeecken und eigener Bar, die an Wochenenden und bei Exklusivveranstaltungen zum Ort für Networken und Tanzen wird.



east wird zum east cosmos



Im east hat sich in 15 Jahren Szenegastronomie und Hotellerie einiges bewegt. So ist die east-Welt auch außerhalb des Standorts auf St. Pauli zum east cosmos gewachsen: Das coast by east (seit 2012), das clouds - Heaven's Bar & Kitchen (seit 2013) und die coast enoteca (seit 2014) zählen zu den east cosmos Locations in Hamburg. Das jüngste Mitglied des east cosmos ist die Störtebeker Elbphilharmonie, die seit dem 4. November 2016 auf drei Stockwerken in Hamburgs neuem Wahrzeichen ihre Türen geöffnet hat.



east cosmos Dependancen auf Mallorca sind das coast by east Mallorca (seit 2013) und die Sansibar Wine (seit 2012).



Als allgemeinen Kontakt nennen Sie bei Veröffentlichung bitte: east Hotel & Restaurant GmbH Simon-von-Utrecht-Strasse 31, D-20359 Hamburg E-Mail: info@east-hamburg.de Telefon: + 49 (0) 40 30 99 30



OTS: east Hotel und Restaurant GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134809 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134809.rss2



Medienkontakt:



Für weitere Informationen & Fotomaterial wenden Sie sich bitte an: Peter Praunsmändtl, PR & Communications Manager east Group E-Mail: presse@east-hamburg.de Telefon: +49 (0)40 30 99 3 531



Digitale Informationen und Bildmaterial erhalten Sie unter: www.east-hamburg.de/presse