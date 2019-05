NXP übernimmt in einem 1,76 Milliarden Dollar schweren Deal die auf WLAN- und Bluetooth-Technik spezialisierte Sparte der Chipfirma Marvell . Der Zukauf werde es NXP ermöglichen, die volle Palette von WLAN- und Bluetooth-Lösungen anzubieten, erklärte das in den Niederlanden ansässige Unternehmen am Mittwoch.Ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...