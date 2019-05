Top-News für den Sektor: Plug Power liefert für 100 Vans der Deutschen Post Brennstoffzellen. Später könnten weitere 500 Fahrzeuge ausgerüstet werden - und später noch viel, viel mehr. Vor wenigen Minuten hat die Deutsche Post uns gegenüber bestätigt: Es ist nicht nur ein grünes Image-Projekt - Wasserstoff und Batterie könnten den Diesel ernsthaft ablösen! Pressesprecher Alexander Edenhofer: "Was die Kosten betrifft, so schauen wir in erster Linie auf die TCO (Total Cost of Ownership), diese werden beim neuen Fahrzeug vergleichbar mit einem Diesel-Fahrzeug sein."

