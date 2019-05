Wer ungewollt seinen Job verliert, den kostet das nicht nur viel Selbstbewusstsein - er wird auch anders wahrgenommen: Als faul oder unselbstständig. So gelingt der Perspektivwechsel.

Bis zu jenem Mittwoch vor vier Jahren hatte Roland Fitterer für seine Karriere nur eine einzige Bewerbung gebraucht - die um eine Lehrstelle bei einer großen deutschen Bank. Danach arbeitet er 31 Jahre ohne Unterbrechung bei dem Frankfurter Finanzinstitut: Er steigt rasch auf, absolviert Stationen im Ausland und leitet schließlich ein globales Team. Stets erhält er Lob von seinen Vorgesetzten. Trotzdem wird ihm eines Tages eröffnet, dass es für ihn keine Zukunft mehr bei der Bank gibt. "Die Entlassung traf mich vollkommen unvermittelt", sagt der 54-Jährige. "Gefühlt stand ich vor dem Nichts, spürte Wut und verletzten Stolz in mir aufsteigen." Das Aus nach 31 Jahren in der Finanzwelt: ein Schock.

So wie Fitterer fallen viele Menschen zunächst einmal in ein Loch, wenn sie überraschend arbeitslos werden. Studien belegen immer wieder, wie verheerend sich Phasen der Erwerbslosigkeit auf das Selbstbewusstsein auswirken - bei Zufriedenheitsforschern rangiert der Effekt kurz hinter biografischen Tiefpunkten wie einer Scheidung oder dem Verlust geliebter Menschen. Kündigungen können einen gefährlichen Kreislauf aus Selbstzweifeln, Enttäuschungen und Mutlosigkeit in Gang setzen. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts ergab 2015, dass arbeitslose Menschen häufiger und länger krank sind als beschäftigte Personen.

Auch ist ihr Risiko erhöht, einen Herzinfarkt zu erleiden oder an Depressionen zu erkranken. Bleibt die Jobsuche länger erfolglos, greift die Verunsicherung sogar die Persönlichkeit an: Wer nach zwei Jahren keine neue Stelle gefunden hat, zeigt sich nach außen hin weniger gewissenhaft, verträglich und offen, fanden Wissenschaftler der britischen Universität von Stirling heraus. Fast noch problematischer für die Betroffenen: Auch von Außen werden sie plötzlich negativer beurteilt, die Arbeitslosigkeit wird zum Stigma.

Wie stark dieser Effekt reicht, haben Forscher der Universität von Kalifornien in Los Angeles vor einigen Jahren detailreich untersucht. Probanden legten sie fiktive Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen vor und erklärten einem Teil der Testpersonen, diese Papiere würden von Erwerbslosen stammen. Die restlichen Teilnehmern glaubten, Berufstätige hätten sie geschrieben. Inhaltlich waren die Schreiben identisch - trotzdem urteilten die Probanden scharf: Auf sie wirkten die arbeitslosen Bewerber weniger kompetent, kaltherziger und generell eher ungeeignet für einen Job, im Gegensatz zu den berufstätigen Kandidaten.

Einbruch nach sechs Monaten

Die Stimmungslage des Arbeitslosen selbst folgt derweil meist einem typischen Verlauf, beobachtet Karsten Paul. Der Wirtschaftspsychologe der Universität Erlangen-Nürnberg. Kurz nach dem Jobverlust trifft Erwerbslose ihm zufolge zunächst eine Welle der Wut und Enttäuschung, die allerdings schnell verebbt. Es folgen Wochen voller Optimismus, in denen sich Arbeitssuchende meist mit viel Elan und kreativen Ideen um eine neue Stelle bemühen. Ist diese Suche von Erfolg gekrönt, löst das Glücksgefühle aus. Bleibt die Suche aber erfolglos, bricht die Stimmung nach sechs bis neun Monaten stark ein, so Paul: "Dann leidet das Selbstwertgefühl deutlich."

Auch Roland Fitterer fällt der Alltag ohne Job schwer, selbst beim morgendlichen ...

