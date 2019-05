Straßenausbaubeiträge sind ein teures Ärgernis für Hausbesitzer. Die hessische Stadt Schlitz weigerte sich, Straßenausbaubeiträge zu verlangen und wurde verklagt. Zu Recht, entschied jetzt das Bundesverwaltungsgericht.

Straßenausbaubeitrag ist ein sperriges Wort, das für Hausbesitzer sogar existenzgefährdend werden kann. Zum Beispiel, wenn ein Ehepaar mit durchschnittlichem Einkommen auf einmal 217.000 Euro bezahlen soll. So geschehen in Schleswig-Holstein. Ein besonders krasser Fall. "Sechsstellige Beträge sind nicht die Regel, aber Abgaben, die höher als 10.000 Euro sind, auch keine Ausnahme", ordnet Alexander Blazek, Geschäftsführer des Landesverbands Haus & Grund in Schleswig-Holstein, ein.

In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung. Ob Wohnungs- oder Hauseigentümer Straßenausbaubeiträge zahlen müssen, hängt vom Bundesland oder der jeweiligen Gemeinde ab. In den 16 Ländern geht einer Umfrage der Deutschen-Presse-Agentur aus dem Februar zufolge der Trend dahin, die umstrittenen Beiträge abzuschaffen, zu deckeln oder durch wiederkehrende Beiträge deren Höhe zumindest geringer zu halten. Keine Straßenausbaubeiträge erheben derzeit Hamburg, Bayern, Berlin und Baden-Württemberg sowie die Stadt Bremen (im Gegensatz zu Bremerhaven). Drei Länder wollen sie rückwirkend abschaffen: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen. Vier Länder überlassen eine Erhebung - teils unter Vorgaben - den Kommunen: Schleswig-Holstein, Sachsen, Hessen und das Saarland.

Beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde am Mittwoch ein Fall aus Hessen verhandelt. Die hessische Stadt Schlitz hatte sich gegen eine Anordnung der Kommunalaufsicht zur Einführung einer Straßenbaubeitragssatzung gewehrt. Das BVG-Urteil schmetterte den Einwand jedoch ab. Städte und Gemeinden können von der Kommunalaufsicht dazu verpflichtet werden, Straßenausbaubeiträge ...

