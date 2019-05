FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt im Fall um überhöhte Betriebsratsgehälter einem Bericht zufolge auch gegen drei Porsche-Vorstände. Wie das Magazin Spiegel berichtet, werden im Durchsuchungsbeschluss Finanzchef Lutz Meschke, Personalvorstand Andreas Haffner sowie der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume aufgeführt.

Es bestehe demnach der Verdacht der Steuerhinterziehung, der Untreue und einer möglichen Pflichtverletzung, weil bestimmte Missstände bei Porsche nicht korrigiert worden seien, so der Spiegel.

Ein Porsche-Sprecher wollte auf Anfrage von Dow Jones Newswires keine Details nennen. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Porsche kooperiere mit den Behörden.

Bei Porsche hat es am Dienstag Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Steuerfahndung Stuttgart gegeben. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hieß es am Dienstag, es bestehe "der Verdacht, dass möglicherweise einem ehemaligen Betriebsratsmitglied der Porsche AG mit Rücksicht auf dessen Tätigkeit unverhältnismäßig hohe und damit nicht gerechtfertigte Vergütungen gezahlt worden sind." Laut Spiegel und Wirtschaftswoche soll es sich dabei um den ehemaligen Betriebsratschef Uwe Hück handeln. Dieser wird aber laut Berichten selbst nicht beschuldigt.

Ein weiterer Vorwurf der Ermittlungsbehörde lautet, dass ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart während einer laufenden Betriebsprüfung der Porsche AG geheimhaltungsbedürftige Informationen an einen steuerlichen Berater der Porsche AG verraten und im Gegenzug Vorteile angenommen haben soll. Dieser Vorwurf ist dem Unternehmen laut dem Sprecher neu. "Unseres Wissens nach wird insoweit gegen einen Finanzbeamten und einen externen Steuerberater der Porsche AG ermittelt."

