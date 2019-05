Mainz (ots) - Woche 22/19



Fr., 31.5.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



Woche 24/19



Di., 11.6.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung Fr., 14.6.2019, 4.55 Uhr beachten.)



Woche 28/19



Do., 11.7.



Bitte Korrektur des Folgentitels beachten:



23.00 Grüße aus 1976 Mit Thomas Heinze auf Zeitreise



Bitte streichen: Auf Zeitreise mit Thomas Heinze



