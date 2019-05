In Nordamerika und Europa hat die Zuversicht in die Aktienmärkte der State Street Bank zufolge im Mai etwas zugenommen. In Asien hingegen seien die Investoren skeptischer geworden, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Boston mit. Insgesamt sei der Global Investor Confidence Index (ICI) im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Punkte auf 79,5 Zähler gestiegen. Bereits im April hatte das Barometer zugelegt. Dennoch bleibt alles in allem die Risikobereitschaft der Anleger laut State Street weiter gering.

"Investoren mit der Devise 'sell in May and go away' konnten sich diesen Monat besser entspannen, da Risikoaktiva ihre schwächste Performance des Jahres verzeichneten. Getrieben von Handels- und Wachstumsbedenken dürften globale Aktien in diesem Jahr erstmals weitgehend im Minus liegen", kommentierte Marvin Loh, Senior-Makrostratege bei State Street Global Markets. "Die allgemeine Zurückhaltung, die das ganze Jahr über bei den Investoren zu beobachten war, spiegelt viele der in diesem Monat zutage getretenen Bedenken wider."

"Handelskrieg und die Unsicherheit wegen des Brexit dominierten die Schlagzeilen des Monats. Die institutionellen Anleger sind vorsichtig gewesen, und angesichts möglicher Lieferkettenstörungen und der Sorgen um den zunehmenden Protektionismus ist es verständlich, dass die Stimmung im risikoaversen Bereich verankert bleibt", sagte Kenneth Froot von State Street Associates. "Während der niedrige Stand des Index in den letzten Monaten aber auf ein Risiko-Ausschlussverhalten hinweist, deutet der solide Aufwärtstrend in diesem Monat darauf hin, dass einige Anleger wieder einsteigen könnten, um den Kursrückgang zum Kauf zu nutzen."

Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen beziehungsweise die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./la/edh/he

