Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FACC: FACC am 29.5. -5,57%, Volumen 156% normaler Tage , UQA: Uniqa am 29.5. -4,61%, Volumen 293% normaler Tage , ATS: AT&S am 29.5. -2,98%, Volumen 141% normaler Tage , CAI: CA Immo am 29.5. -0,15%, Volumen 166% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 29.5. -0,11%, Volumen 134% normaler Tage , SBO: SBO am 29.5. 0,82%, Volumen 145% normaler Tage , ATX: -1,54% Aktie Symbol SK Perf. SBO SBO 73.500 0.82% Immofinanz IIA 22.205 -0.11% CA Immo CAI 33.950 -0.15% AT&S ATS ...

