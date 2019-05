Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZAG: Zumtobel am 29.5. -4,96%, Volumen 90% normaler Tage , AMS: AMS am 29.5. -4,91%, Volumen 209% normaler Tage , PAL: Palfinger am 29.5. -4,66%, Volumen 47% normaler Tage , STR: Strabag am 29.5. 1,22%, Volumen 243% normaler Tage , WXF: Warimpex am 29.5. 1,85%, Volumen 41% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 29.5. 16,00%, Volumen 222% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.740 16.00% Warimpex WXF 1.375 1.85% Strabag STR 29.150 1.22% Palfinger PAL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...