(shareribs.com) Washington 29.05.2019 - Mit der Legalisierung von Industriehanf in den USA sind auch CBD-Produkte in den Fokus des Interesses geraten. Eine Bewertung durch die Food and Drug Administration steht noch aus. Am Freitag steht dazu eine Anhörung an. Ende 2018 wurde Hanf in den USA legalisiert. Obgleich dies vielerorts gefeiert wurde, entstand ein juristisches Problem hinsichtlich Cannabidiol ...

