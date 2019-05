Ein IT-Sicherheitsanbieter schickt E-Mails durch einen mehrstufigen Prüfparcours - inklusive Warteschleife für verdächtige Nachrichten. Wird er uns endlich von nervigem Spam erlösen?

Wer elektronische Post verschickt - egal ob privat oder beruflich - kennt das Problem allzu gut: Manche E-Mails kommen beim Empfänger nicht an, weil eine übereifrige IT-Sicherheitssoftware sei fälschlicherweise in den Spam-Ordner verbannt. Oder die Security-Lösung arbeitet nicht genau genug und lässt auch gefährliche E-Mails durch, in denen Computerviren oder Erpresser-Software lauern.

Der mittelständische IT-Dienstleister Dunkel GmbH mit Sitz im hessischen Hattersheim hat jetzt ein Tool auf den Markt gebracht, das die E-Mail-Sicherheit zumindest für Unternehmen deutlich verbessern und gleichzeitig den Spam-Ordner abschaffen will.

Die Lösung namens Safe Cascade basiert auf mehreren hintereinander ablaufenden Schutzhürden, inklusive einer Warteschleife für verdächtige E-Mails. Klingt simpel - und ist es auch: "Im Grunde haben wir für unser System Anleihen aus der Biologie genommen", erläutert Axel Dunkel, Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. "Normale Vireninfizierte steckt man ja auch in Quarantäne."

Die Nutzung des Systems für Geschäftskunden ist simpel. Safe Cascade arbeitet als sogenannter Cloud-Dienst - das bedeutet: Unternehmen müssen auf ihren Rechnern keine neue Software installieren, sondern bloß ihren E-Mail-Verkehr zu Dunkel umleiten; die Hattersheimer schicken die elektronische Post nach der Prüfung weiter an die eigentlichen Empfänger.

Die Security-Experten könnten mit ihrem neuartigen Service einen Nerv treffen: Denn trotz aller Bemühungen, die elektronische Post durch neue Systeme wie etwa den Verzeichnisdienst ...

