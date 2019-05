Bulgarien begrüßt die Empfehlung der EU-Kommission, dass die EU-Staaten Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen. "Die Erweiterung der EU um die Staaten des Westbalkans bleibt unter den vorrangigen Themen für Bulgarien", erklärte das Außenministerium in Sofia am Mittwoch. Das an Nordmazedonien grenzende Bulgarien betont, dass mit "besonderer Aufmerksamkeit" die Umsetzung in die Praxis des bilateralen Freundschaftsvertrags mit Nordmazedonien verlangt werden soll.

Bulgarien hatte sich während seines EU-Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2018 für eine beschleunigte EU-Annäherung der Balkanstaaten eingesetzt. In Sofia tagte am 17. Mai 2018 ein EU-Balkan-Gipfel./el/DP/he

