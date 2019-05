Bei der Wiener Privatbank verzögert sich der Arca-Einstieg. In Zusammenhang mit der seit 2017 angestrebten Mehrheitsbeteiligung durch die slowakische Arca Investments, a.s. ("Arca") an der Wiener Privatbank SE sei man nformiert worden, dass bis 30. Juni 2019 keine Neu-Einreichung im Rahmen des Eigentümer-Kontroll-Verfahrens erfolgen werde, informiert die Wiener Privatbank. Derzeit befindet sich Arca in Gesprächen mit den beiden Hauptaktionären. Die Wiener Privatbank beabsichtigt in jedem Fall, eine aktive Vertriebskooperation mit Arca in Tschechien und der Slowakei aufzubauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...