Das Unternehmen bietet seine integrierte Softwareplattform jetzt mit virtuellen Businesstelefondiensten in 160 Ländern an ein neuer globaler Benchmark

AVOXI, ein weltweit tätiger Anbieter von Cloud-Kontaktzentrum-Software für Unternehmen, hat eine größere Erweiterung der Verfügbarkeit virtueller Nummern innerhalb seiner Softwareplattform angekündigt. Zu der neuesten Version gehören lokale und gebührenfreie Geschäftsnummern in 41 Ländern; damit wird AVOXIs virtuelles Telefonnummernverzeichnis auf 160 Länder erweitert ein neuer globaler Benchmark.

Pictured (left to right): Randy Layman (VP of Software Engineering), Barbara Dondiego (COO), David Wise (CEO), Weston Edmunds (Executive VP) (Photo: Business Wire)

"Im Zentrum unseres Auftrags steht, dass wir für die Verwendung auf unserer Softwareplattform so viele verfügbare Destinationen wie möglich anbieten diese neueste Erweiterung steht für eine starke Umsetzung unseres strategischen Plans durch das Team", kommentiert David Wise, Gründer und CEO von AVOXI. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf solche Erweiterungen, um unsere Kunden bestmöglich bei der weltweiten, nahtlosen und sofortigen Vernetzung mit ihren Kunden zu unterstützen."

Mit der neuesten Destinationserweiterung werden mehrere beliebte Servicestandorte in Nordamerika und Europa abgedeckt sowie die erstmalige Verfügbarkeit in fast 20 Ländern ermöglicht. Den vollständigen Erfassungsbereich von AVOXI finden Sie auf der Seite des Unternehmens für virtuelle Nummern. Laut den von AVOXI erhaltenen Kundenanfragen sind die begehrtesten mit der neuen Version verfügbar gemachten Geschäftsnummern:

Neu Delhi, Indien Seoul, Südkorea Islamabad, Pakistan Sankt Petersburg, Russland Osaka, Japan Lagos, Nigeria Davao, Philippinen Leicester, Großbritannien Liechtenstein gebührenfrei Nairobi, Kenia

Barbara Dondiego, Operationsleiterin von AVOXI, gab Einblicke in die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens: "AVOXI kann seit 36 Monaten kontinuierlich ein starkes Wachstum auf größeren Märkten wie den USA, Kanada und Großbritannien verzeichnen. In den vergangenen zwölf Monaten können wir wachsende Trends und zunehmendes Kundeninteresse auf neuen Märkten in ganz Afrika und Asien beobachten. Im vergangenen Jahr konnten wir den Erfassungsbereich auf die wichtigsten neuen Märkte ausdehnen, beginnend mit BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und den Next Eleven. Wir decken jetzt 95 der von den Vereinten Nationen anerkannten Länder ab."

Über AVOXI:

AVOXI betreut mehr als 3000 globale Kontaktzentren und ist der führende Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten und virtuellen Nummern, mit denen Unternehmen jeder Größe und in unterschiedlichen vertikalen Branchen das von ihnen gelieferte Kundenerlebnis bereichern können. Weitere Informationen finden Sie unter www.avoxi.com.

