Erste Patentinhaber sind GE, Mitsubishi Heavy Industries, Robert Bosch und Siemens

MPEG LA, LLC hat heute die Verfügbarkeit der Patent-Portfolio-Lizenz zum Aufladen von Elektrofahrzeugen ("EV Charging License" oder "License") bekannt gegeben. Sie bietet One-Stop-Zugang zu Technologien, die weltweiten Normen für konduktives AC- und DC-Laden, -Verbindungen, -Kommunikation und -Sicherheit zugrunde liegen, wie sie in elektrischen Aufladegeräten in und von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, EVs) genutzt werden. Die in China, Europa, Indien, Japan und den USA geltenden Normen sind mit berücksichtigt.

"So wie die One-Stop-Lizenzen von MPEG LA dem Marktbedarf nach effizientem und günstigem Zugang zu Technologien abgedeckt haben, mit denen die Ubiquität im Zeitalter digitaler Videos eingeführt wurde", so Larry Horn, Präsident und CEO von MPEG LA, "freuen wir uns, dass wir effizienten, günstigen Zugang zu innovativen Technologien in der neuen EV-Branche anbieten können, der die in der Praxis so wichtige weitreichende Übernahme vollständig kompatibler EV-Ladeinfrastruktur ermöglichen wird."

Die ersten Patentinhaber der EV-Charging-License von MPEG LA sindGE Hybrid Technologies, LLC; Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.; Robert Bosch GmbH und Siemens AG.

"Wir möchten diese Unternehmen für ihre Voraussicht, Tatkraft und Zusammenarbeit loben, durch die eine gemeinsame Lizenz zugunsten des weltweiten Marktes für das Laden von EVs möglich wurde", so Dan Abraham, stellvertretender Leiter für Wissenschafts- und Geschäftsstrategien von MPEG LA. "Wir laden andere Besitzer der EV-Charging-Technologie ein, über die EV-Charging-License von MPEG LA ebenfalls One-Stop-Zugang auf ihre entsprechend genormten Technologien anzubieten."

Den Lizenzvertrag für EV-Charging und eine Zusammenfassung der Lizenzbedingungen können Sie hier beziehen.

Das Ziel von MPEG LA ist es, jedem weltweit zu den gleichen Bedingungen im Rahmen einer einzigen Lizenz Zugang zu so viel wesentlichem geistigem EV-Charging-Eigentum wie möglich anzubieten. Daher lädt MPEG LA sämtliche für die EV-Charging-Norm möglicherweise wesentlichen Patentinhaber ein, diese Patente von den Patentexperten von MPEG LA prüfen und in die Lizenz aufnehmen zu lassen, falls sie tatsächlich für wesentlich befunden werden. Interessierte Besitzer von EV-Charging-Patenten können hier eine Ausgabe der Bedingungen und Verfahren für Patentanträge beziehen.

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Das Unternehmen entwickelte in den 1990er Jahren den ersten modernen Patentpool, der dazu beigetragen hat, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik hervorzubringen. MPEG LA hat Lizenzprogramme für eine Vielzahl an Technologien betrieben, die mehr als 20.000 Patente in 90 Ländern mit rund 250 Patentinhabern und über 6000 Lizenznehmern umfassen. MPEG LA ist Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich und bietet ihnen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigem Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

