HAVI, ein global tätiger Anbieter von Lieferkettenmanagement und Logistik für führende multinationale Marken, hat bei seinem Engagement für die Bekämpfung des weltweiten Klimawandels einen großen Schritt nach vorne getan und ist der Science Based Targets Initiative (SBTi) beigetreten. Diese Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem es klarer ist als je zuvor, dass eine feste Verpflichtung zur Integration einer nachhaltigen Unternehmenskultur von elementarer Wichtigkeit für die Begrenzung der Erderwärmung ist.

HAVI ist weltweit eines der ersten zehn Unternehmen im Sektor Luftfracht, Transportwesen und Logistik mit anerkannten SBTis. Im weiteren Sinne wird das Unternehmen Teil einer relativ kleinen Gruppe anderer zukunftsorientierter Unternehmen, die konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen, um den gemeinsamen Übergang des Unternehmenssektors zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen.

HAVI hat für seine Verpflichtung zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch seine Tätigkeiten um 40 pro zwischen 2015 und 2030 gelieferte metrische Tonne Waren eine formale Anerkennung beantragt und erhalten. Das endgültige Ziel: zur Begrenzung des Anstiegs der globalen Temperaturen auf deutlich unter 2 °C beizutragen, wie es im Übereinkommen von Paris festgelegt wurde.

Über diesen Meilenstein hinaus wird der nächste Schritt von HAVI darin bestehen, im Rahmen eines vom CDP einem der Partner der SBTi betriebenen Klimawandelprogramms zu arbeiten. Der Fokus soll dabei darauf liegen, für mehr Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Unternehmens zu sorgen.

Aufbau auf soliden Grundlagen

Die Anmeldung zur SBTi hebt das langjährige Engagement von HAVI für die Prinzipien nachhaltiger Geschäfte auf eine neue Stufe. Das Unternehmen ist bereits anerkannt als führender Akteur im Bereich Nachhaltigkeitsthemen und kann auf eine erfolgreiche Geschichte beim Kampf gegen den Klimawandel zurückblicken. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern hat es im Laufe des vergangenen Jahrzehnts eine beträchtliche Anzahl gezielter Nachhaltigkeitsinitiativen implementiert mit messbarem Erfolg. Eine solche Initiative war der erfolgreiche Start eines internen Programms für effiziente und nachhaltige Logistik (Efficient Sustainable Logistics, ESL), das einen greifbaren Beitrag zur Reduzierung von HAVIs CO 2 -Ausstoß geleistet hat sowie die Energieeffizienz erhöht und die Nutzung erneuerbarer Energien erweitert hat.

Beiträge zum Kundenerfolg

Aufbauend auf diesen soliden Grundlagen wird HAVI seine Bemühungen zur Senkung seiner Kohlenstoffdioxidemissionen verdoppeln. Weitere Schritte werden darin bestehen, im Rahmen neuer wie etablierter Partnerschaften mit den Kunden dazu beizutragen, das anerkannte, wissenschaftlich begründete Ziel zu erreichen und in manchen Fällen diese Kunden bei der Realisierung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

HAVIs SBTi-Programm wird zum Beispiel direkt zu der Verpflichtung von McDonald's beitragen, über sein Scale for Good-Ziel und sein eigenes SBTi-Ziel die Emissionsintensität (pro metrische Tonne Lebensmittel und Verpackung) in der gesamten Lieferkette bis 2030 um 31 zu reduzieren. HAVI arbeitet außerdem bei verschiedenen Verpackungsinnovationen, Sourcing- und Recyclingbemühungen mit McDonald's zusammen, die zur Erreichung des Ziels von McDonald's beitragen, dass 100 der Verkaufsverpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen, und dass bis 2025 die Verkaufsverpackungen in 100 aller McDonald's-Restaurants recycelt werden.

Erweiterung der strategischen Partnerschaften

Im Jahr 2017 unterzeichnete HAVI einen strategischen Partnervertrag mit dem schwedischen Hersteller von Nutzfahrzeugen Scania. Im Zuge dieser Partnerschaft möchte HAVI 70 % seiner Zustellflotte bis 2021 von Diesel auf alternative Treibstoffe umrüsten. Bis Ende 2018 hatte HAVI 30 dieses Ziels erreicht. HAVI wird seine Partnerschaft mit Scania erweitern, wenn das Unternehmen seine Kohlenstoffdioxid- und Partikelemissionen in Stadtzentren weiter senkt, wo sich viele von HAVIs Lieferungen konzentrieren und wo die Aufsichtsbehörden Schritte zum Verbot von Dieselfahrzeugen forcieren.

Gemeinsame Vorteile

Über die zukünftigen Schritte sagt Neil Humphrey, Präsident von HAVI Logistics :Die Setzung eines wissenschaftlich begründeten Ziels wird HAVIs langjährigem Engagement für nachhaltige Geschäftsmethoden noch mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit verleihen. Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit all unseren Kunden, Partnern, Branchenkollegen und Mitarbeitern unsere gemeinsamen Bemühungen so abzustimmen, dass die Welt insbesondere unsere Städte und unser Arbeitsumfeld sauberer, gesünder und nachhaltiger wird."

Keith Kenny, stellvertretender Leiter für globale Nachhaltigkeit, McDonald's Corporation, ergänzt: "Wir gratulieren HAVI dazu, dass es einer der ersten Lieferanten in unserem System ist, der sich ein wissenschaftlich begründetes Ziel zur Senkung seiner Treibhausgasemissionen setzt. Als langjähriger und sehr wichtiger Partner von McDonald's wird uns HAVI mit seinem Engagement dabei unterstützen, unser eigenes wissenschaftlich begründetes Ziel zu erreichen sowie einen weiterreichenden positiven Einfluss auszuüben. Zusammen mit unseren Franchisenehmern und anderen Zulieferpartnern wollen wir unsere Größe und Reichweite nutzen, um beim dringendsten Umweltproblem der Welt etwas zu bewirken."

Henrik Henriksson, CEO und Präsident der Scania Group, sagt: "Die Mitgliedschaft von HAVI bei der SBTi wird zahlreiche Vorteile mit sich bringen und dabei die Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit Scania fortsetzen sowie weitere Lösungen für nachhaltigen Transport auf den Weg bringen. Was wir an unserer Partnerschaft mit HAVI am meisten schätzen, ist das eindrucksvolle Engagement des Unternehmens für gemeinsames, sofortiges Handeln. Statt nur zu reden, implementiert das Unternehmen echte Lösungen, die dem Planeten und den darauf lebenden Menschen jetzt und in Zukunft nützen werden."

