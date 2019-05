Aldi Süd tastet sich auf den chinesischen Markt vor. Nachdem der Konzern sich zunächst online versuchte, eröffnet er kommende Woche zwei Pilot-Filialen.

Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd starte in der kommenden Woche in China zwei Pilot-Filialen, sagte ein Sprecher des Mülheimer Unternehmens am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatten die "Lebensmittel Zeitung" und das "manager magazin" über eine erste an den Start gehende Filiale in der Metropole Shanghai berichtet.

"Das ist ein weiterer Schritt im Wettrennen von Aldi und Lidl weltweit", sagte Handelsexperte Matthias Queck von LZ Retailytics der Deutschen Presse-Agentur. Aldi Süd versuche Claims abzustecken. Außerhalb Europas sei Aldi Süd mit der Expansion insbesondere in den USA und Australien in dem Wettrennen unbestritten vorn, sagte er.

Gerade ...

