"Frankenpost' zu Fridays for Future:

"Was haben die 68er mit der "Fridays for Future"-Bewegung gemeinsam? Dieser plötzliche und unerwartete Aufbruch junger Leute, die eine gesellschaftliche Macht entfalten, wirkt sehr ähnlich. Das Nichtverstehen, der Riss zwischen den Generationen, ebenso. Wobei: Heute stehen viele Ältere mit vollem Herzen auf der Seite der auf einmal aufgewachten Jugendlichen. Aber wie wird aus Millionen heißer Herzen die notwendige Tat? Im Moment klatschen viele Menschen den Aktivisten wie Greta Thunberg (16) und Luisa Neubauer (23) freudig Beifall. Doch die Wirklichkeit spricht klar dagegen, dass die große Abkehr vom bisherigen Leben eingesetzt hätte. Deutlich wird bereits, dass die neuen Aufbegehrenden das bestehende Parteiengefüge erschüttern und Wahlergebnisse verändern. Die Noch-Regierenden stehen gleichsam auf einem Glasboden wie er in China in schwindelerregender Höhe gerne gebaut wird - und wiegen sich in trügerischer Sicherheit. Aber die Klimakrise wird zur Weltveränderung werden. Die heutige politische Landschaft könnte schon in wenigen Jahren Geschichte sein."/zz/DP/he

