Nach dem Absacker des Dax auf den tiefsten Stand seit Anfang April dürften sich die Kurse am Donnerstag stabilisieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,37 Prozent erholt auf 11 882 Punkte. Wegen des Feiertags ist am deutschen Markt mit geringen Börsenumsätzen und folglich teils erratischen Kursbewegungen zu rechnen.

"Als nächste große Unterstützung kommt jetzt die 200-Tage-Linie bei 11 626 Punkten in den Fokus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die größten Risiken für die Börsen gingen unverändert vom US-chinesischen Handelskrieg und von der Staatsverschuldung Italiens aus. Die EU-Kommission hatte Italien am Vortag wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt.

Der Dow Jones Industrial hatte sich am Vorabend im späten Handel ein wenig von den Tagestiefständen nach oben abgesetzt. In Japan und China überwogen am Donnerstag die Kursverluste./bek/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0022 2019-05-30/07:16