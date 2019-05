The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A286G4 ERSTE GR.BK. 19/33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B049788 UNICR.BK AU. 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0479514280 DT. BAHN FIN. 19/34 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DK0009923997 DENMARK 19/22 BD00 BON DKK N

CA XFRA US9128286X38 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USG60744AA05 MGM CHINA HD 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA RU1A XFRA XS1117280625 RUSSIAN STANDARD 15/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1993827135 GOLD FI.ORO. 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2007244614 SCBC 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA 3L8 XFRA GB00BJL1ZF49 ESSENSYS PLC LS-,0025 EQ00 EQU EUR N

CA 3RH XFRA JP3385890003 GMO PAYMENT GATEWAY INC. EQ01 EQU EUR N