The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0240109592 AEVIS VICTORIA 14/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0353945394 GATEGROUP FIN. 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12T0Q0 HASPA IS.R.707 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000097191 ST1 NORDIC 14-19 BD00 BON EUR N

CA ZZVC XFRA DE0003083358 DT.BANK 99/19 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4LR8 LB.HESS.THR.CARRARA12D/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNG5 LBBW NK STUFENZINS 13/19 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000NLB2GC6 NORDLB IS.S.1681 BD01 BON EUR N

CA FV9I XFRA ES0414970402 CAIXABANK 07/19 BD01 BON EUR N

CA UC04 XFRA XS0193640629 BK SCOTLAND 04/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1069383856 TUERK.HALK BANK.14/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1074361111 ROYAL BK CDA 14/19FLR MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1144084099 AT + T 14/19 FLR BD02 BON EUR N

CA DKEA XFRA LU0117117746 DKB EUROPA FDS INH.ANL FD00 EQU EUR N

CA XPAK XFRA LU0133659622 AMUN.II-E.C.BD NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA XPAY XFRA LU0280674374 AMUN.II-E.C.BD NAM.A EODA FD00 EQU EUR N