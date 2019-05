FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7CD XFRA PLOPTTC00011 CD PROJEKT S.A. C ZY 1 0.244 EUR

2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.158 EUR

6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01 0.240 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.074 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EUR

HE1 XFRA KYG4600E1089 HOPE ED. GRP DL-,00001 0.002 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

COUD XFRA GB00BV9FP302 COMPUTACENTER LS-,075555 0.245 EUR

KS3 XFRA GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01 0.012 EUR

317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.043 EUR