FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.197 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.100 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.462 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

SBS XFRA DE000STRA555 STRATEC SE NA O.N. 0.820 EUR

M04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.004 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.170 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.753 EUR

B6S XFRA GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20 0.094 EUR

2N9 XFRA JE00BF4X3P53 JTC PLC LS-,01 0.011 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.206 EUR

UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.179 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.789 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.336 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.036 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.448 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.179 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.152 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.032 EUR

OIL XFRA US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01 0.045 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.143 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.332 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.206 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.618 EUR

MZL XFRA US63935N1072 NAVIGANT CONSULT. DL-,001 0.045 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.177 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.515 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.385 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.090 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.090 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.197 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.645 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.067 EUR