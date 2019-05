In den nächsten zehn Jahren könnte eine der lukrativsten Investitionsmöglichkeiten bei Marihuana-Aktien liegen. Das liegt daran, dass diese Branche ihren weltweiten Umsatz von 12,2 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr auf vielleicht 50 Mrd. bis 75 Mrd. US-Dollar am Ende des nächsten Jahrzehnts steigern könnte, so Schätzungen der Wall Street. Aber obwohl zuversichtliche Kleinanleger seit Jahren Pot-Aktien eine Chance geben, haben die Top-Vermögensverwalter der Wall Street erst in den letzten Quartalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...