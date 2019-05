Um diese Definition für die Industrie besser nutzbar zu machen, werden industrietaugliche Waagen, benötigt, die bis auf das Mikrogramm, also sechs Stellen hinter dem Komma, genau und beliebig wiederholbar einheitliche Messergebnisse erzielen. Für diese Zwecke hat die Technische Universität (TU) Ilmenau gemeinsam mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) eine äußerst genaue, industrietaugliche Waage für das so definierte Kilogramm entwickelt und gebaut, die so genannte Planck-Waage. Dabei wird das Kilogramm über die Planck-Konstante h definiert, die auch als das Plancksche Wirkungsquantum bekannt ist.

