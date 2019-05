Erst kürzlich thematisierten wir an dieser Stelle den Vorstoß der Aktie in Richtung 10,0 CAD und wiesen gleichzeitig auf die hohe Relevanz hin, die nachhaltiger Ausbruch über diese Marke gehabt hätte. Nun einige Tage später ist es der Aktie noch immer nicht gelungen, sich im zweistelligen Kursbereich festzubeißen… Stattdessen geht der (bange) Blick nach unten. In unserem Kommentar vom 25.05. hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...