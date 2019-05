Bis Anfang 2018 hielt sich die Covestro-Aktie noch in einem intakten Aufwärtstrend auf, etablierte in diesem Bereich jedoch ein eindeutiges Doppelhoch und wechselte anschließend den Trend zur Unterseite. Dieser drückte die Notierungen schließlich bis Ende letzten Jahres auf einen markanten Support bei 41,51 Euro. Wie bei vielen anderen Werten folgte zu Beginn dieses Jahres eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung, bei Covestro reichte diese an 55,78 Euro heran. Doch der Vorstoß über die Hürde von 52 Euro stellte sich rasch als Fehlausbruch heraus, weshalb nur wenig später Bären ihre Chance genutzt haben und das Papier bis Mitte dieser Woche unter das letzte wichtige Unterstützungsniveau von 41,73 Euro abwärts gedrückt haben. Das könnte nun weiteres Korrekturpotenzial freisetzen ...

