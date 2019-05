Nach den Rekordhochs aus August letzten Jahres bei 8,0471 TRY hat die türkische Währung zeitweise wieder Boden gut gemacht und im Bereich von 5,8841 TRY ihren vorläufigen Höhepunkt zum Euro zum Jahreswechsel gefunden. Anschließend schwächte sich die Heimatwährung der Türken wieder sichtlich ab, Kursgewinne des Euro bis Anfang des Monats auf 7,0337 TRY folgten. Seit Beginn des Mai schwächelt die europäische Gemeinschaftswährung Euro hingegen unerwartet, wie aus einem Intermarket-Vergleich hervorgeht. Dies machte sich bereits in einer ersten Verkaufswelle zurück auf das Niveau von 6,70 TRY bemerkbar. Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung wurde vor wenigen Handelstagen die zweite erwartete Korrekturwelle initiiert und dürfte geradewegs auf frische Monatstiefs runter führen. Dabei hilft Anlegern das allseits bekannte Fibonacci-Retracement. Dieses gibt bis zu einer tragfähigen Unterstützung nämlich noch weiteres Abwärtspotenzial ...

