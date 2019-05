Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,03 Prozent auf 167,93 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,168 Prozent. Viel Schwung dürfte in den Handel jedoch vorerst nicht kommen, weil wegen des Feiertags "Christi Himmelfahrt" zahlreiche Marktteilnehmer fehlen.

Generell zeigt sich an den internationalen Finanzmärkten weiterhin ein Drang in sichere Häfen. Hiervon profitierten unter anderem Staatsanleihen mit hoher Bonität. Als eine Ursache für den Drang in sichere Anlagen gilt die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine Stabilisierung nach den kräftigen Kursverlusten der Vortag ab./jha/

