Das dänische Unternehmen geht nicht wie geplant am Freitag an die Frankfurter Börse. Als Grund nennt der Arzneimittelimporteur das schwierige Marktumfeld.

Abacus geht doch nicht wie geplant in Frankfurt an die Börse. "Trotz des großen Interesses von Ankeraktionären" hätte man sich entschieden, den Börsengang zu verschieben, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen. Die Entscheidung habe man vor dem Hintergrund des aktuell ungünstigen Marktumfelds getroffen.

Flemming Wagner, CEO und Mitbegründer von Abacus, sagte: "Wir denken, dieser Schritt ist im besten Interesse unseres Unternehmens und der Aktionäre." Abacus machte potentiellen Investoren aber Hoffnung: Man werde das Marktumfeld weiter beobachten.Für Abacus ist es der zweite gescheiterte Anlauf: Ein erster Versuch an die Börse zu gehen war im ...

