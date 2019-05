FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann sein kleines Plus aus dem Nachthandel am Vormittag behaupten. Allerdings muss aufgrund des Feiertages mit einem Anziehen der Volatilität im Tagesverlauf gerechnet werden. Dabei wird in der Regel lieber die Unterseite getestet, als in dem aktuellen Umfeld den Juni-Kontrakt nach oben zu ziehen.

Auf der Unterseite sollte das Vortagestief bei 11.806 Punkten nicht unterschritten werden. Charttechnisch würde sich das Bild erst oberhalb von 11.965 Punkten aufbessern. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 30,5 auf 11.884 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.891,5 und das Tagestief bei 11.849 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.300 Kontrakte.

May 30, 2019 02:46 ET (06:46 GMT)

