Der DAX ist mit einem Plus in den Handel an Christi Himmelfahrt gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 11.895 Punkten berechnet, 0,5 Prozent stärker als bei Vortagesschluss.



Aktien der Deutschen Bank, von Infineon und von Thyssenkrupp setzten sich dabei an die Spitze der Kursliste. Wertpapiere von Vonovia, der Deutschen Lufthansa und von Adidas befanden sich am Ende der Liste. Aufgrund des Feiertags dürften die Umsätze im Handel eher gering ausfallen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen fast unverändert.



Ein Euro kostete 1,1133 US-Dollar (-0,02 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.276,87 US-Dollar gezahlt (-0,21 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,87 Euro pro Gramm.