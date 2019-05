Viele Deutsche träumen davon, vor dem offiziellen Alter in die Rente zu starten. Die Deutsche Rentenversicherung erlebt einen Ansturm auf die Frührente, möglichst ohne Abschläge. So kann der Traum Realität werden.

Eigentlich steigt das Rentenalter in Deutschland. Lag die reguläre Grenze für die Jahrgänge bis 1946 noch bei 65 Jahren, müssen alle späteren länger warten. Bis Jahrgang 1958 kommt pro Jahr ein Monat mehr drauf, danach zwei Monate. Der Jahrgang 1964 und alle folgenden starten erst mit 67 Jahren in Rente - sollte sich die Grenze durch künftige Reformen nicht noch verschieben.

Soweit, so offiziell. Doch viele Arbeitnehmer haben andere Pläne. Und setzen die schon um: Seit Juli 2017 können Arbeitnehmer flexibler vorzeitig in Rente gehen. Die Deutsche Rentenversicherung stellt ein massiv gestiegenes Interesse fest. So gab es 2018 rund 135.000 Beratungen zum Abschlagsausgleich bei Frührente, teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund der WirtschaftsWoche mit. Das war ein Anstieg von knapp 16 Prozent zum Vorjahr mit 116.643 Beratungen.

Beim Abschlagsausgleich zahlen Versicherte freiwillig Geld ein, um die mit einer Frührente verbundenen Renteneinbußen zu mindern. Auch im ersten Quartal 2019 habe sich das "weiterhin hohe Interesse" gezeigt, mit rund 38.500 Anfragen zum Thema. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr würde dies erneut einem prozentual zweistelligen Anstieg entsprechen.

Hintergrund des Frührenten-Ansturms ist das Ende 2016 verabschiedete Flexirentengesetz. Es hat Arbeitnehmern zum 1. Juli 2017 mehr Möglichkeiten gegeben, schon ab 63 Jahren in Rente zu gehen und dabei entstehende Rentenabschläge auszugleichen. Diese Option haben nun schon 50-Jährige, statt wie früher erst 55-Jährige.

Weisen Arbeitnehmer ein berechtigtes Interesse nach, dürfen sie sogar noch früher die später erwarteten Abschläge ausgleichen. Die einzige Bedingung ist, dass die Versicherten zu Beginn der Frührente wenigstens 35 Versicherungsjahre erreicht haben müssen, durch Beitragszahlungen oder angerechnete Jahre, etwa für Kindererziehungszeiten. Pro Monat vorzeitigen Rentenstarts sinkt der Rentenanspruch um 0,3 Prozent. Mit eigenen Zahlungen können sie diesen Abschlag ausgleichen.

Keine Abschläge beim Frührentenstart gibt es, wenn Versicherte als "besonders langjährig Versicherte" zählen. Dafür müssen sie sogar auf 45 Versicherungsjahre kommen. Auch hier zählen nicht nur normale Beitragsjahre, sondern auch angerechnete Zeiten. Bei dieser Form der Frührente konnte allerdings nur der Jahrgang 1952 schon mit 63 Jahren starten. Für später Geborene steigt die Grenze pro Jahr um zwei Monate, ab Jahrgang 1964 liegt sie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...