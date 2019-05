Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Berliner Volksbank und die CONSUS Real Estate AG (über ihre Tochter SSN Group) haben am Mittwoch in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, das Richtfest für das "Quartier Berliner Volksbank" gefeiert, so die CONSUS Real Estate AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

