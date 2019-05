London (ots/PRNewswire) - Die Tickmill Group beendete das Jahr 2018 mit einem deutlichen Wachstum, welches sich in einem bemerkenswerten Anstieg aller finanziellen Kennzahlen zeigt.



Der konsolidierte Nettogewinn lag im Jahr 2018 bei 19,67 Millionen US-Dollar und damit um 33% über dem entsprechenden Wert von 2017, der sich auf 14,81 Millionen US-Dollar belief. Der Nettohandelsertrag der Gruppe belief sich auf 45,13 Millionen US-Dollar, dies entspricht einer Steigerung von 16% gegenüber dem Vorjahr.



Darüber hinaus lag das jährliche Handelsvolumen bei 1.368 Mrd. US-Dollar Nominalwert und verzeichnete einen atemberaubenden Anstieg von 84% gegenüber dem Vorjahr, welcher auch den prognostizierte Bereich von 1.200-1.300 Mrd. US-Dollar deutlich übertraf.



Interessanterweise verzeichnete Tickmill im Oktober und November 2018 mit 145,5 Milliarden US-Dollar bzw. 136,0 Milliarden US-Dollar das höchste monatliche Handelsvolumen. Für das Gesamtjahr platzierten die Kunden der Tickmill Group insgesamt 83,56 Millionen Trades, dies stellt für die Gruppe einen neuen Rekord und ein Wachstum von 96% gegenüber dem Vorjahr dar. Mit einer Nettokapitalbasis von 40,71 Millionen US-Dollar per Ende 2018 ist die Tickmill Group zudem gut positioniert, um zur weiteren Erhöhung ihrer geografischen Reichweite und ihres Marktanteils nach attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten zu suchen.



Wachstumsdynamik wird im Jahr 2019 voraussichtlich anhalten



Aufbauend auf der positiven Entwicklung des Jahres 2018 konnte die Gruppe im ersten Quartal 2019 eine Rekordzahl von Neukunden gewinnen, ein Wachstum, das vor allem durch das starke Netzwerk von Introducing Broker getragen wird. Trotz der geringen Marktvolatilität im ersten Quartal des Jahres 2019 betrug der Nettohandelsertrag der Gruppe 12,94 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 8,8% gegenüber dem ersten Quartal 2018.



Im kommenden Jahr erwartet Tickmill ein ganzjähriges Handelsvolumen von 1.400-1.500 Milliarden US-Dollar, basierend auf organischem Wachstum in seinen Schlüsselmärkten in Südostasien, Südamerika, MENA und der GCC-Region, Afrika und Europa.



Illimar Mattus, CFO der Gruppe, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Im Jahr 2018 war unsere Gruppe wendig genug, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit trotz der Welle restriktiver regulatorischer Maßnahmen, die eingeführt wurden, weiter zu stärken. Wir werden weiterhin auf unsere fundierte Branchenexpertise und unsere Grundwerte Integrität, Transparenz und Professionalität zurückgreifen, um die langfristige Rentabilität unseres Geschäftes zu steigern."



Ingmar Mattus, COO der Gruppe, kommentierte: "Wir bleiben auf Kurs, um unsere strategischen Ziele zu erreichen, die darauf abzielen, eine stärkere, flexiblere und wettbewerbsfähigere Organisation zu werden, die in der Lage ist, anspruchsvolle Produkte und qualitativ hochwertigen Service für unseren globalen Kundenstamm zu liefern."



"Nachdem wir im Jahr 2018 neue Rekorde bei der finanziellen Leistung gebrochen haben, sind wir uns sicher, dass wir 2019 unseren Marktanteil weiter ausbauen und unsere Position als einer der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister der Welt stärken werden." sagte Duncan Anderson, CEO von Tickmill UK Ltd.



Über Tickmill



Tickmill ist ein von der britischen Financial Conduct Authority, der Cyprus Securities and Exchange Commission und der Seychelles Financial Services Authority zugelassener und regulierter Anbieter von Forex- und CFD-Handelsdienstleistungen, welcher erstklassige Handelsprodukte zu wettbewerbsfähigen Bedingungen bei schnellster Ausführung anbietet.



Besuchen Sie für weitere Informationen bitte:http://www.tickmill.com



81% der Privatanleger-Konten verlieren Geld beim Handel von CFDs mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/893688/Tickmill_2018_Results.jpg



OTS: Tickmill newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122383 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122383.rss2