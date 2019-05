Die WHO sollte die bevölkerungsreichsten Länder der Erde, einschließlich China und Indien, bestärken, die Regulierung für E-Zigaretten ("Vaping") progressiv anzugehen

Fontem Ventures, Hersteller der E-Zigarettenmarke blu, appelliert heute, im Vorfeld des Weltnichtrauchertags 2019 am 31. Mai, an die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die wachsenden Anzeichen dafür anzuerkennen, dass Vaping einen bedeutenden Beitrag zur Verringerung der tabakbedingten Schäden leisten kann.

"Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit in Ländern, in denen das Vaping entweder verboten ist oder in einer rechtlichen Grauzone existiert", sagte Dr. Nveed Chaudhary, Scientific Regulatory Affairs Senior Manager bei Imperial Brands, Muttergesellschaft von Fontem Ventures. "Unserer Ansicht nach könnte die WHO durch die Anerkennung helfen, dass die der Verringerung der tabakbedingten Schäden und des potenziellen Nutzens für die Gesundheit von Millionen von Rauchern zugrunde liegende Wissenschaft neue Optionen für den Wechsel von klassischem Tabak eröffnet."

Daten zufolge sinken die Raucherzahlen zusehend in Ländern wie den USA, in denen Vaping als Alternative für Raucher gilt und Vaping-Produkte weit verbreitet sind1

"Chinas jüngste Entscheidung, einen auf Produktnormen basierenden Rechtsrahmen für Vaping zu schaffen2, der Hunderten von Millionen Rauchern eine mögliche Alternative zu klassischem Tabak bieten könnte, ermutigt uns", so Dr. Chaudhary.

In China, Indien und Indonesien zusammen leben mehr als 430 Millionen tägliche Raucher, also fast 50% der gesamten Weltbevölkerung3

Artikel 1 Buchstabe d des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (FCTC) der WHO definiert die Eindämmung des Tabakgebrauchs als "eine Reihe von Strategien zur Verminderung des Angebots, der Nachfrage und des Schadens mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheit einer Bevölkerung durch Unterbindung oder Verminderung des Konsums an Tabakerzeugnissen und des Passivrauchens."

E-Zigaretten-Produkte enthalten keinen Tabak4, und durch Peer Review geprüfte wissenschaftliche Erkenntnisse5 deuten darauf hin, dass die Umstellung auf E-Zigaretten-Produkte zu einer erheblichen Verringerung der Exposition gegenüber schädlichen Giftstoffen führen wird6, die im Rauch klassischen Tabaks zu finden sind.

Über Fontem Ventures

Fontem Ventures BV ist das E-Zigarettenunternehmen hinter der Marke blu. Fontem Ventures mit Hauptsitz in Amsterdam hat sich zum Ziel gesetzt, die elektronische Vaping-Technologie voranzutreiben und Rauchern und Vapern auf der ganzen Welt eine bessere Alternative zu bieten. Fontem Ventures ist eine Tochtergesellschaft von Imperial Brands plc.

