Es ist gerade einmal eine Woche her, da redete der Chef von General Electric, Larry Culp, Klartext: Bei GE müsse sich noch einiges ändern, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, sagte er laut Medienrichten auf einer Konferenz in Florida. Die Kämpfe zwischen den einzelnen Sparten müssten aufhören, die Qualitätsprobleme behoben und das Management gestrafft werden, so Culp. Nun aber scheint es, dass der Umbau des US-Mischkonzerns zunächst weitere Mitarbeiter treffen wird - und der französische ...

