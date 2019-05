Skepsis herrscht am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt mit Blick auf den Einstieg der italienischen Mediaset-Gruppe bei ProSiebenSat.1 . Den in der Spitze fast neunprozentigen Kursanstieg am Vortag hatten die Aktien im weiteren Handelsverlauf bereits am Mittwoch zum großen Teil wieder abgegeben. Am Donnerstag verloren die Papiere dann 2,3 Prozent auf 14,53 Euro, womit die Kursgewinne komplett Makulatur sind.

Es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob länderübergreifende Beteiligungen und Übernahmen von TV-Gesellschaften überhaupt zusätzlichen Wert erbringen, sagte ein Händler. "Zwei schwache Geschäfte zusammen zu bringen, könnte letztlich nur ein noch größeres Problem schaffen". Die wettbewerbsrechtlichen Eingriffe dürften tendenziell zunehmen, gleichzeitig seien die Synergien überschaubar./bek/jha/

