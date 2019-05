Charleston, South Carolina (ots/PRNewswire) - Anoox, ein gemeinnütziges soziales Netzwerk, das sich an kleinere Firmen wendet, und zudem eine von den Nutzern gespeiste Suchmaschine, kündigt nach mehr als 10 Jahren Entwicklung die Freigabe der endgültigen Version 12 an, und dies ganz ohne Finanzierung durch Risikokapital oder Wall Street - statt dessen mit Unterstützung von Freiwilligen aus der ganzen Welt und von Mitgliedern aus dem Bereich kleiner Firmen. Auf diesem Weg konnte Anoox mehr als 2 Millionen Mitglieder sammeln und wöchentlich kommen Tausende hinzu. Die durchschnittliche Zahl der monatlichen Seitenaufrufe beträgt bemerkenswerte 7,79 Millionen.



Version 12 von Anoox verfügt über vollständige Funktionalität als soziales Netzwerk und von den Nutzern gespeiste Suchmaschine. Es ist stabil, frei von Bugs, massiv skalierbar und schnell. Vor allem aber ist es höchst benutzerfreundlich. Die meisten Anwendungen sind Single-Page-Anwendungen (SPA), um Nutzern ein optimales Umfeld zu bieten. Version 12 ermöglicht Folgendes:



1- Soziales Networking, um die besten Antworten zu erhalten und auf Grundlage gemeinsamer Interessen über Fragen des Tages zu sprechen; im Ergebnis werden neue geschäftliche Kontakte und Kunden sowie kostenloser Traffic erzielt. 2- Beiträge zur von den Nutzern gespeisten Suchmaschine, um Auswahl zu haben und nicht ausschließlich auf Google zurückgreifen zu müssen. 3- Verbindung mit Familie, Freunden und Kollegen durch Teilen von Fotos, Videos, Geschichten usw. 4- Organisation und produktives Arbeiten mittels My-2nd-Brain, die persönliche Suchmaschine und einen KI-Notizdienst. 5- Hinzu kommt vieles mehr, wie der sichere, weltweite Chat und Umfragen.



Wir laden Journalisten dazu ein, über Anoox zu schreiben, da Leser höchstwahrscheinlich wissen möchten, dass es jetzt eine gemeinnützige Option im wichtigen Bereich der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen gibt.



Informationen zu Anoox:



Anoox ist ein Projekt einer gemeinnützigen Suchmaschine und eines sozialen Netzwerks. Unseres Wissens nach ist es weltweit einzigartig! Wir sind eine globale Community, ein Kollektiv, das sich dem Betrieb dieses einzigartigen, gemeinnützigen sozialen Netzwerkes widmet, welches sich an kleinere Firmen richtet, und einer Suchmaschine, die von den Nutzern gespeist wird.



Presseanfragen bitte: press_hub@anoox.com oder Geschäftsführer Dean Ansari 415-577-5673



Links: https://www.anoox.com/ https://www.anoox.com/what_anoox_is.php



