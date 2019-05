Über den Start von E-Scooter-Verleihern in deutschen Städten ist bislang nicht viel bekannt. Dabei könnte es bereits Mitte Juni losgehen. Nun gewähren erste Anbieter Einblick in ihre Deutschlandpläne.

Wenige Wochen noch: Voraussichtlich ab Mitte Juni werden elektrische Tretroller auf deutschen Straßen und Radwegen unterwegs sein. Darauf bereiten sich Hersteller und vor allem Verleiher der Scooter seit Monaten vor - sie wittern ein Riesengeschäft. Noch halten sich viele Anbieter bedeckt und schweigen über die Städte, in denen sie ihre E-Scooter per App an zahlende Kunden verleihen wollen. Doch das ist nicht bei allen so.

Eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei elf bekannten Sharing-Anbietern, die auch potenziell in Deutschland aktiv sein könnten, zeigt, in welchen Städten die E-Scooter-Revolution hierzulande ihren Ursprung haben wird (siehe Grafik am Ende des Artikels). Die gute Nachricht vorweg: Die Scooter werden nicht nur in den deutschen Metropolen zu leihen sein, sondern auch in vielen Städten mit Einwohnerzahlen um die 200.000 Menschen.

In solche Orte möchte zum Beispiel das schwedische Start-up Voi expandieren. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche nannte das Unternehmen 35 deutsche Städte, in denen Voi nach Absprache mit den dort zuständigen Stellen starten wolle. Auf ...

