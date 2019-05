Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für National Grid von 850 auf 810 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er halte die gegenwärtige Dividendenpolitik des britischen Netzbetreibers über das Jahr 2021 hinaus nicht für tragfähig, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Staatlich reglementierte Preise dürften die Einnahmen belasten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 03:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00BDR05C01

