Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag in einer engen Bandbreite bewegt. Am Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1140 US-Dollar gehandelt. Bereits im frühen Handel hatte er auf diesem Niveau notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

Dem Euro fehlte es am Vormittag an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, da in wichtigen Ländern wie Deutschland und Frankreich Feiertag ist. Unter Druck gerieten als sicher geltende Währungen wie der Schweizer Franken und der japanische Yen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem beide Währungen zuletzt von der Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China profitiert hatten. China hatte einer Verknappung von Seltenen Erden ins Spiel gebracht.

Am Nachmittag stehen in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Kalender. So wird die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal veröffentlicht. Zudem stehen noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/jha/

